Tüm Türkiye'yi Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe'ye davet ettiler

20.08.2019 10:19

Afyonkarahisar'da gazeteciden öğretmene, iş adamından siyasilere kadar birçok kişi sosyal medya özerinden çağrıda bulanarak tüm Türkiye'yi Şuhut ilçesinden Kocatepe'ye 25 Ağustos tarihinde yapılacak "Zafer Yürüyüşü"ne davet etti.

Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar'da bulunan Kocatepe'ye 25 Ağustos Günü "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Şuhut İlçesi Çakırözü Köyü'nden gece saat 00.00'de başlayacak ve yaklaşık 10 kilometre süren yürüyüş için sosyal medyada kampanya başlatan Alan Kılavuzu Habib Akalın, kurtuluş savaşı dönemlerinde kullanılan askeri üniforma ile Şuhut Atatürk evi önünden tüm Türkiye'ye çağrıda bulunarak herkesi Kocatepe'ye yapılacak yürüyüşe davet etti. Alan Kılavuzu Akalın ile birlikte Afyonkarahisar'ın ileri gelen gazetecileri, işadamları, öğretmenler, tarihçiler ve bir sürü isim sosyal medya üzerinden çağrıda bulunup herkesi Kocatepe'ye davet ettiler. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler her kesim tarafından büyük beğeni topladı.

25 Ağustos akşamı Şuhut Çakırözü Köyü'nde düzenlenecek programa Türkiye'nin tüm illerinden binlerce vatandaşın katılması beklenirken, gece yarısı başlayacak yürüyüş sabaha karşı bin 874 rakımlı Kocatepe'de son bulacak. Kocatepe Yürüyüşüne katılanlara yol güzergahı üzerinde battaniye dağıtılarak çorba ikramında bulunulacak. Ayrıca Çakırözü Köyü'nde başlayan yürüyüş ile birlikte Atlı Birlikler de Kocatepe'ye ulaşarak buradan aldıkları Türk bayrağı ve toprağı 9 Eylül'de İzmir'e ulaştırmak üzere yola çıkacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA