AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adayların belirlenmesi sürecindeyiz. Herkesin merakla beklediği bu süreç belki biraz uzamış olabilir. Ama en küçük ilçemize varana kadar tüm Türkiye'de hassasiyetle çalışmaktayız." dedi.

Şahin, Selçuklu Kongre Merkezi'nde partisinin aday gösterdiği mevcut Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Tanıtım Toplantısı'nda, Konya'nın Türkiye'de örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Konya için çok sıkı bir şekilde çalışmaları gerektiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Konya'nın Türkiye'de en çok oy alan şehir olmasını hedeflememiz gerekiyor. Bu hedef hiç zor bir hedef değil. Daha önce yaptık ve yine yapabiliriz. O yüzden hedefimizi yüksek tutacağız ve Konya'yı yerel seçimde en yüksek oy alarak birinci il olarak çıkaracağız. Büyükşehir belediye başkanımızın açıklanmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarımızın açıklanması aşamasındayız. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle kim aday olursa olsun hep beraber tüm adaylarımızın arkasında teşkilatımızla beraber kenetlenerek bir ve beraber olarak çalışmamızdır. Eğer biz çalışırsak, bir ve beraber olursak, mutabakatla vardığımız kararların arkasında yine mutabakatla durursak, alamayacağımız hiçbir ilçemiz yok. Bundan eminiz."

"Adaylarımızın arkasında durarak başaracağız"

Usta, bazen kendilerini korkutan söylemler duyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Hiç endişe etmeyiz. Biz bugüne kadar nasıl başarıyla Konya'yı temsil ettiysek, bu seçimde de 31 ilçemizin AK Parti'li olması için en yüksek kapasite ile çalışacağız, başaracağız. Bundan emin olun. Kim ne derse desin. Adaylarımızın arkasında durarak başaracağız. Yeter ki bunu isteyelim ve çabalayalım. Önemli olan sadece oy alarak seçimi kazanmak değil, seçimi aldıktan sonra da yaptığımız hizmetler ile önümüzdeki 5 yılı dolu dolu geçirerek 2023 hedeflerimize uygun olarak çalışmaktır. Adayların belirlenmesi sürecindeyiz. Herkesin merakla beklediği bu süreç belki biraz uzamış olabilir ama en küçük ilçemize varana kadar tüm Türkiye'de hassasiyetle çalışmaktayız. Hiç kimse 'vatandaşın sesi duyulmuyor' demesin. Bilakis sokaktaki vatandaş esnaf, tüccar, taksici, çocuk ve genç ne istiyorsa bunların hepsi dinleniyor ve değerlendiriliyor."

"Ne yapmak istediğimizi anlatacağız"

Cumhur İttifakı'na zarar verecek her türlü söylem ve açıklamadan uzak durulması gerektiğini anlatan Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü Cumhur İttifakı bu ülkenin siyaset üstünde birliğimizin, beraberliğimizin ve vatanımızın bütünlüğü için Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konulardan birisidir. Cumhur İttifakı'nın ruhuyla hareket ederken partimizin ve teşkilat mensuplarımızın asla partimize olan aidiyetinden ve bağlılığından ödün vermesinden bahsetmiyoruz. Tam tersi Cumhur İttifakı ruhuyla beraber AK Parti mensupları olarak üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirerek, AK Parti'nin bayrağını birinci sıraya taşımakla yükümlü olduğumuzu herkese anlatmak zorundayız. Kimsenin kafası karışık olmamalı. 'Oyumu kime vereceğim', 'henüz bilmiyorum', 'adayları tanımıyorum' diyen her vatandaşımıza tek tek dokunmalıyız. Ne yapmak istediğimizi anlatacağız. Çünkü insanlar bizi dinlemek istiyor. Yapacağımız yenilikleri ve projeleri görmek istiyorlar."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da aday gösterilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel yönetim ve belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu belirten Altay, "AK Parti'nin yerel yönetimlere bakışı bir hizmet yarışıdır. Gönüllere girmektir. Şehrin emini olmaktır. Bu vizyonun temeli de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına dayanır. AK Parti belediyeciliği sadece günü kurtarmak değil, şehirlerin ve insanların geleceğine yatırım yapmaktır." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda partili katıldı.