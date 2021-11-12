Tüm Türkiye'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" Sloganı ile Trafik Denetimi Yapıldı

BİTLİS (Habermetre) - İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla 'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı yeni bir kampanya başlatıldı.

'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı emniyet kemeri uygulaması için tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak trafik denetimi yapıldı.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan trafik uygulamasına Valimiz Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Vekili Taner Doğangüzel katıldı.

Trafik polisleri ile birlikte emniyet kemeri uygulamasına eşlik eden Vali Çağatay, emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. Vali Çağatay, uygulamada emniyet kemerleri takılı olan, trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür etti.

Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Çağatay;

"Malumunuz olduğu üzere trafik kazalarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir bir politika yürütülüyor. Şu anda saat 15. 30 itibariyle Türkiye'nin tamamında ki kontrol noktalarında, birçok denetleme noktasında başta Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere Valiler, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımızca vs tüm kamu görevlilerince vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirme faaliyeti yürütülüyor. "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile yürüttüğümüz bu faaliyet ile biz emniyet kemeri kullanımı konusunda Türkiye'de yüzde yüzü temin etmek istiyoruz. Şunu biliyoruz ki emniyet kemerinin takılı olduğunda gerçekleşen trafik kazalarında ağır yaralanma riski yüzde 60 oranında azalıyor. İnşallah Bitlis'te gerçekleştirdiğimiz bu denetim ile vatandaşlarımızın hassasiyetini artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza kazasız ve sağlıklı günler diliyorum. " dedi.

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