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Koronavirüs, Eskişehir, Spor

Tüm tesisler ilaçlandı

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASFK) Başkanı Sadri Atam, korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm tesislerin ilaçlandığını açıkladı.

22.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:29
Tüm tesisler ilaçlandı

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASFK) Başkanı Sadri Atam, korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm tesislerin ilaçlandığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada sporcu sağlığına önem verdiklerini belirten EASFK Atam, "Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını ülkemizde de ortaya çıkmasından sonra 14 Mart 2020 tarihinde ülkemizde bazı ligler iptal olmuş, bazı liglerinde seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. 19 Mart 2020 tarihinde Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Futbol, Voleybol ve Basketbol Federasyon Başkanları ile Süper Lig Kulüpler Vakfı Başkanıyla yaptığı toplantıdan sonraki açıklamada ülkemizde ki tüm liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bizde ilimizdeki tüm maçları iptal ederek, tesislerimizi ilaçlama ve dezanfektan işlemleri için bir süre antremanlara kapattık. Belediyelere ait spor tesislerinin daha önce ilaçlama yapılmasından sonra 21 Mart 2020 Cumartesi günü Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Apdurrahman Temel, Nejdet Yıldırım, Üniversite Evleri ve Muttalip sahalarında; soyunma odası, duş ve tuvaletler, görevli odaları, tribünler ve yedek kulübeleri olmak üzere tesislerin her yeri ilaçlandı. Sporcu sağlığına önem vererek, tesislerimizin dezanfektan ve ilaçlama işlerini yaparak sporcularımızın sağlıklı ortamda spor yapmaları için çalışmalar yapan başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Ali Osman Tatlısu ve tesis personeli ile Belediyelerimize ve personellerine amatör spor kulüpleri adına teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu tesislerimiz spor yapan gençlerimiz ve çocuklarımızla dolması dileğiyle tüm kulüp yöneticisi, antrenörü ve sporcularının bu salgın belasından kurtulana kadar yetkililerin uyarılarına harfiyen uymalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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