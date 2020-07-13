Tüm televizyon kanallarının Whatsapp ihbar hattı numaraları
Whatsapp üzerinden televizyon kanalları ile iletişime geçebileceğiniz numaralara haberimizden ulaşabilirsiniz. Elinizdeki haber niteliği taşıyan videoları, resimleri, belgeleri vb. dokümanları haber kanallarına gönderebilirsiniz. Haberleriniz anında canlı yayında paylaşılır...
Artık televizyondaki haber kanallarına haber değeri taşıyan resimleri, videoları ve belgeleri ücretsiz olarak whatsapp ihbar hattı servisiyle gönderebileceksiniz. Eğer gönderdiğiniz videolar ve resimler haber içerikli olursa televizyon kanalları tarafından ana haberde canlı yayında yayınlanacaktır. Yapmanız gereken aşağıda paylaştığımız whatsapp ihbar numaralarını rehberinize eklemek ve whatsapp uygulamasına girip onlara mesaj iletmektir.
TELEVİZYON KANALLARININ WHATSAPP İHBAR NUMARALARI
- TRT 1 whatsapp ihbar hattı numarası : 0 530 662 05 62
- STAR TV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 542 800 80 80
- ATV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 505 165 88 88
- A Haber whatsapp ihbar hattı numarası : 0 505 188 10 00
- Kanal D whatsapp ihbar hattı numarası : 0 530 930 04 91
- Show TV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 536 266 90 00
- Fox TV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 542 370 45 45
- Kanal 7 whatsapp ihbar hattı numarası : 0 552 644 07 07
- TGRT Haber whatsapp ihbar hattı numarası : 0 543 269 71 92/ 0 544 269 71 92
- Beyaz TV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 549 366 06 06
- NTV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 532 306 30 30
- Halk TV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 538 406 30 63
- Ulusal Kanal whatsapp ihbar hattı numarası : 0 530 291 23 61
- Kanal 24 whatsapp ihbar hattı numarası : 0 542 367 24 24
- KON TV whatsapp ihbar hattı numarası : 0 544 442 01 55
Mobil cep telefonlarınızdan yukarıda paylaştığımız numaraları rehberinize ekleyin. Sonrasında whatsapp uygulamasını açın. Rehberi yenile butonuna basın. Akabinde kanalların whatsapp numarası gözükecektir. Ücretsiz olarak mesaj iletebilirsiniz. Bu arada öneri, görüş, tavsiye vb. dileklerinizi de kanallara iletebilirsiniz.
WHATSAPP İHBAR HATTI DİREKT İLETİŞİM LİNKİ
- TRT 1 direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- STAR TV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- ATV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- A Haber direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Kanal D direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Show TV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Fox TV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Kanal 7 direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- TGRT Haber direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Beyaz TV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- NTV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Halk TV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Ulusal Kanal direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- Kanal 24 direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
- KON TV direkt whatsapp ihbar hattı linki için tıklayınız.
Ek olarak yukarıdaki direkt iletişim linklerine tıklayarak da whatsapp uygulamasını hızlı şekilde açabilir ve kanallara mesaj gönderebilirsiniz. Cep telefonlarınızdan yukarıdaki ihbar hattı linkine tıklayarak direkt Whatsapp'ı açabilirsiniz.
Bu kanalların dışında TV8'in henüz whatsapp ihbar hattı açılmadı. Kurulduğu anda yazımıza ekleyeceğiz.