"Tüm tehdit, tezvirat ve engelleme girişimlerine rağmen Kanal İstanbul hayata geçirilecek"

İSTANBUL (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 19 yılda projelerin yapım aşamasında tehdit, tezvirat ve engellemeler olmasına karşın hayata geçirildiğini belirterek, "Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul da aynı şekilde aziz milletimizin desteğiyle İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Kanal İstanbul'u ele alan yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, Kanal İstanbul projesinin, İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak istiklal ve istikbal projesi olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından büyük bir özenle hazırlanan ve görüşlere açılan Kanal İstanbul'un ÇED raporu mühendis ve uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekip, 33 bilim dalında 200'e yakın bilim insanı tarafından incelenmiş; ÇED Raporu hakkında bin 590 sayfalık olumlu rapor hazırlanmıştır" dedi.

"TAPU TESCİL İŞLEMLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"

Kanal İstanbul'u; İstanbul Boğazı için kurtarma, koruma ve özgürlüğünü teminat altına alma projesi olarak niteleyen Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'un her iki yakasında riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yatay mimari anlayışıyla yüzde 52'si sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan imar planlama süreci bakanlığımızın ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütülmüş, planların kesinleştiği bilgisi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. İmar planını kesinleştirdiğimiz alanlarda, imar uygulaması işlemi de aynı planlama sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmekte olup tapu tescil işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

"TÜM TEHDİT, TEZVİRAT VE ENGELLEME GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN KANAL İSTANBUL HAYATA GEÇİRİLECEK"

Bakan Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

"Tüm tehdit, tezvirat ve engelleme girişimlerine rağmen nasıl ki son 19 yılda Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri ve daha niceleri hayata geçirilmişse dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul da aynı şekilde aziz milletimizin desteğiyle İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılacaktır.

Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz. Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek; ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, Ar-Ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz."

(Mustafa Ceni/İHA)

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