Tüm tedbirlerin alındığı Akçakoca'ya tatilciler bekleniyor
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Tüm tedbirlerin alındığı Akçakoca'ya tatilciler bekleniyor

DÜZCE'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da, koronavirüs salgını nedeniyle tüm tedbirler alındı.

Tüm tedbirlerin alındığı Akçakoca'ya tatilciler bekleniyor
14.06.2020 08:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:19

DÜZCE'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da, koronavirüs salgını nedeniyle tüm tedbirler alındı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, tatilcileri Akçakoca'ya davet etti.

Akçakoca ilçesinde bakanlıklar tarafından yayımlanan kurallar, belediyenin kontrolünde uygulanmaya başlandı. Yeşil ile mavinin birleştiği, Ankara ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle her yaz tatilcilerle dolan Akçakoca'daki plaj, kafe ve restoranlarda alınan tedbirlerin ardından tatilciler bekleniyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, havaların ısınmasıyla birlikte sahillerin de temizlenmesinin ardından ilçenin tümüyle yaza hazır olduğunu belirtti.

Tatilcileri Akçakoca'ya davet eden Başkan Yanmaz, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinde sıkıldılar. Sağlık Bakanlığı'mızın verdiği talimatlar doğrultusunda turizme yavaş yavaş giriş var. Biz de bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın talimatındaki bütün tedbir ve kuralları uyguladık. Akçakoca'yı insanların gelip gezecekleri yer haline getirdik. Bununla ilgili olarak Akçakoca'da birtakım çalışmalar yaptık. Bir gezi teknesi aldık. İnsanlar geldiklerinde koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Akçakoca'da yeşili, mavisi ve güneşiyle çok güzel zaman geçirecekler. Tüm Türkiye'yi Akçakoca'ya davet ediyorum" dedi.

İlçenin her geçen gün daha da kalabalıklaştığını ancak insanların kurallara uyduğunu söyleyen Yanmaz, "Akçakoca şu anda çok iyi durumda. Çok insan var fakat etraftaki vatandaşlarımız gayet uyumlular. Kurallara uyuyorlar. Akçakoca koronavirüs salgınından çok başarıyla çıkan ilçelerimizden bir tanesidir. Biz de burada günlerdir evlerinden çıkmayan insanlarımıza öncelikle moral vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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