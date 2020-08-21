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Tüm taksiler dijital çağa adım attı, temassız ödeme de başladı

Esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilen EnTaksi İzmir'in entegre edilmediği taksi kalmadı.

Tüm taksiler dijital çağa adım attı, temassız ödeme de başladı
21.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:11

Esnaf-kamu işbirliğiyle hayata geçirilen EnTaksi İzmir'in entegre edilmediği taksi kalmadı. Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına sistem kazandırıldı. İnternetten taksi çağırma ve şoförü puanlama gibi birçok yeniliğe sahip uygulama üzerinden kredi kartıyla temassız ödeme imkanı da sunuldu.

İzmir, taksi taşımacılığında dijital döneme adım attı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21'inci yüzyıl teknolojisine kavuşturan mobil aplikasyon kurdu. Bir firmanın teknik altyapısını kurduğu sistem, bir yılı aşkın süre test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyan EnTaksi İzmir, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) de test edilip tam not olan EnTaksi İzmir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle yılbaşında devreye alındı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, uygulamanın kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına kazandırıldığını açıkladı.

Kredi kartıyla temassız ödeme

Anık, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları da aşıp sistemi tamamen hazır hale getirdiklerini, uygulama üzerinden kredi kartıyla temassız ödeme imkanı da sunduklarını dile getirdi, şunları söyledi:

"Mesleğimizi devraldığımız babalarımızın, ağabeylerimizin dönemindeki geleneksel taksicilik geçmişte kaldı. Dünyadaki dijital dönüşümle birlikte ulaşım da kabuk değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurmayanın ayakta durma şansı yok. EnTaksi İzmir, işte bu vizyonun eseri. Her gün binlerce kişiyi istedikleri yere taşıyan İzmir taksilerini, bu mesleğin yöneticileri olarak geleceğe, daha güzel yarınlara taşıyoruz. Uygulamamız şoförleri puanlama gibi birçok yeniliği barındırıyor. Temassız ödeme de özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde büyük önem taşıyor."

EnTaksi İzmir böyle çalışıyor

AppStore ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir'i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor, şoför hakkında yorumları okuyabiliyor. Kişi, gideceği yerin mesafesini ve güzergahını haritadan görüp ödeyeceği tutarı yolculuk öncesi öğrenebiliyor. Sistemin otomatik olarak yönlendirdiği şoför hakkındaki yorumlar okunup istenmezse başka taksi talep edilebiliyor. Müşteriler, seyahat sonrasında aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebiliyor. Tüm yolculuklar sistem üzerinde kayda alındığı için taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyalara kısa sürede ulaşılıyor. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabiliyor. 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati taksi çağrılabiliyor ve teknik destek alınabiliyor. Uygulama üzerinden tıpkı elektronik alışverişlerdeki gibi kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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