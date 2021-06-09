"Tüm Su Kaynaklarının Kullanım İzni DSİ'ye Aittir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Tüm Su Kaynaklarının Kullanım İzni DSİ'ye Aittir"

'Tüm Su Kaynaklarının Kullanım İzni DSİ'ye Aittir'
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede yer alan 'Bahçecik Su Kaynakları Büyükşehir Aracılığıyla Kime Kapatılıyor' ifadesinin gerçeklerle bir ilgisi bulunmadığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Haberde yer alan Bahçecik Su Kaynaklarının mülkiyetinin adı geçen firmaya ait olduğu belirtildi. Firmanın kendi arazisinde çıkan suyun kullanımına yönelik izinlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ifade eden MASKİ, bahse konu durumun Büyükşehir ve MASKİ ile bir ilgisi bulunmadığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede yer alan ve kurum ile bir ilgisi bulunmayan açıklamalara cevap verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberde adı geçen firmanın Bahçecik Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti yine firmaya ait kendi arazisi içerisinde çıkan suyun kullanımına yönelik talebi DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir. 10.12.2019 tarih ve 30974 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tüm su kaynaklarının herhangi bir sebeple kullanımına dair görüş verme yetkisi DSİ'ye aittir. Genel müdürlüğümüz dahi gerek yer altı gerekse yer üstü su kaynaklarının içme suyu amaçlı olarak kullanılması sürecinde de DSİ Genel Müdürlüğünden tahsis istenmektedir. Adı geçen firmanın başvurusu üzerine Bahçecik Mevkiinde kendi arazisindeki suyun ticari amaçlı kullanım iznine yönelik olumlu görüş, DSİ tarafından verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir şekilde izin verilmediği gibi söz konusu firmayla kurumumuz arasında herhangi bir sözleşmede bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Tüm Su Kaynaklarının Kullanım İzni DSİ'ye Aittir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:11:53. #1.14#

title