"Tüm Su Kaynaklarının Kullanım İzni DSİ'ye Aittir"

MASKİ Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede yer alan 'Bahçecik Su Kaynakları Büyükşehir Aracılığıyla Kime Kapatılıyor' ifadesinin gerçeklerle bir ilgisi bulunmadığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Haberde yer alan Bahçecik Su Kaynaklarının mülkiyetinin adı geçen firmaya ait olduğu belirtildi. Firmanın kendi arazisinde çıkan suyun kullanımına yönelik izinlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ifade eden MASKİ, bahse konu durumun Büyükşehir ve MASKİ ile bir ilgisi bulunmadığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede yer alan ve kurum ile bir ilgisi bulunmayan açıklamalara cevap verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberde adı geçen firmanın Bahçecik Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti yine firmaya ait kendi arazisi içerisinde çıkan suyun kullanımına yönelik talebi DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne bildirilmiştir. 10.12.2019 tarih ve 30974 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tüm su kaynaklarının herhangi bir sebeple kullanımına dair görüş verme yetkisi DSİ'ye aittir. Genel müdürlüğümüz dahi gerek yer altı gerekse yer üstü su kaynaklarının içme suyu amaçlı olarak kullanılması sürecinde de DSİ Genel Müdürlüğünden tahsis istenmektedir. Adı geçen firmanın başvurusu üzerine Bahçecik Mevkiinde kendi arazisindeki suyun ticari amaçlı kullanım iznine yönelik olumlu görüş, DSİ tarafından verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir şekilde izin verilmediği gibi söz konusu firmayla kurumumuz arasında herhangi bir sözleşmede bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Bültenler