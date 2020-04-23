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23 Nisan, Spor, Haber

Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

23.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:57
Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla saat 21.00'de tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Kaynak: DHA

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