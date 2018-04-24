Tüm Sektörel Güven Endeksleri Nisan'da Geriledi
– Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.
– Sektörel güven, Nisan ayında hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tümünde birden geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;
hizmet sektörü güven endeksi Mart ayındaki 99.1'den, Nisan ayında yüzde 2.0 azalarak 97.1 değerine,
perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 2.3 azalarak 100.3 değerine,
inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 78.9'dan, Nisan ayında yüzde 0.1 azalarak 78.8 değerine düştü. - İstanbul