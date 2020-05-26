Tüm otobüslere genel bakım yapıldı DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşta duran tüm otobüslerde genel bakım çalışması gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşta duran tüm otobüslerde genel bakım çalışması gerçekleştirdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile boşta kalan halk otobüsleri genel bakıma girdi. Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm otobüslerin motorlarında ilaçlama çalışması yapıldı. Klimaları arızalı olan sıkıntılı olanlar bakıma alındı. Havalandırma alanları temizlendi. İç ve dış temizliği yapılarak dezenfekte edilen halk otobüsleri kısıtlama sonrasına hazırlandı. - DÜZCE Kaynak: İHA