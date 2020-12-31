Tüm öğrencilere online akademik değerlendirme sınavı imkanı

Pandemi önlemleri sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan devam ederken, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Türkiye genelinde online akademik değerlendirme sınavı uygulayacağını duyurdu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan sınavın, ücretsiz yapılacağı bildirildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi için online akademik değerlendirme sınavı gerçekleştireceğini açıkladı. 4. sınıf sınavı 17 Ocak 2021 Pazar günü; 5, 6 ve 7. sınıf sınavları 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, 8, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ise 23 Ocak 2021 Cumartesi gününde tüm öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz uygulanacak. Sınava katılan öğrenciler, hem Türkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini değerlendirme şansı yakalayacak; hem de 2020-2021 akademik yılının birinci dönemine ilişkin konu ve kazanım bazlı akademik geribildirim alacaklar.

"HEDEFİMİZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİT LİĞİ SAĞLAMAK"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sosyal sorumluluk bilinci ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle, her çocuğun iyi eğitim alma hakkını gözetiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm öğrenciler, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız. Online akademik değerlendirme sınavımıza sadece Doğa Koleji öğrencileri değil, tüm öğrencilerimiz ücretsiz şekilde katılabilecek. Pandemi dönemini hep birlikte aşacak, eğitim yolculuğumuza güvenle devam edeceğiz" dedi.

Kontenjanla sınırlı kayıtlarda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav kapsamı akademik yılın birinci dönemindeki konu ve kazanımlarından olacak. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmazken, kurum dışından sınava katılmak isteyen öğrenciler Doğa Kolejinin kurumsal web sayfasından başvurularını yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı