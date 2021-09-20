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Tüm Muhtarlar Derneği'nden Ziyaret

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Tüm Muhtarlar Derneği'nden Ziyaret

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya nazik ziyaretlerinden dolayı Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Zengin ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz. Yapılan seçimle tekrar güven tazeleyen Dernek Başkanı Zengin ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya nazik ziyaretlerinden dolayı Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Zengin ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz. Yapılan seçimle tekrar güven tazeleyen Dernek Başkanı Zengin ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

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