"Tüm Misafirlerimiz Başımızın Tacıdır"

Burada konuşan Taban; "Buraya gelen tüm misafirler başımızın tacıdır. Onları burada en güzel şekilde ağırlamak ve beraberinde en güzel şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlamak en büyük arzumuzdur" dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün 11.00'da festival kapsamında İnegöl'e gelen Ukrayna, Polonya, Özbekistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, KKTC, Gürcistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Arjantin ve Adige Cumhuriyeti halk dansları ekiplerini Belediye Meclis Salonunda ağırladı. Yurt dışından gelen konuk ekiplerin grup sorumluları ile temsilcilerinin katıldığı buluşmada, Başkan Taban misafirlere yönelik bir konuşma yaptı. Konuklarına İnegöl'ü anlatıp şehir hakkında bilgiler veren Taban, Perşembe akşamı yapılacak olan 7. Altın Mobilya Halk Dansları yarışması için de tüm ekiplere başarılar diledi.

GÜZEL İNTİBALARLA ÜLKELERİNE UĞURLAMAK İSTİYORUZ

Buluşma sırasında bir konuşma yapan Alper Taban, 11 konuk ekibe hitaben burada olmalarından ötürü çok memnun ve mutlu olduğunu dile getirerek; "Devam eden kültür sanat festivalimizin tüm katılımcılarıyla bir aradayız. Ukrayna, Polonya, Özbekistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, KKTC, Gürcistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Arjantin ve Adige Cumhuriyeti buradalar. Ben katılımcılarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize gelerek bizlere gerçekten çok büyük bir güzelliği yaşattınız. Uluslararası düzeyde yaptığımız festivali sizlerle beraber, sizlerin sayesinde çok daha güzel ve güçlü şekilde gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde yaşayan ilçe halkımız da sizlerin ortaya koyduğunuz bu güzellikleri görerek istifade etmiş oluyorlar. Aynı zamanda kültürlerin, ülkelerin tanıtımı anlamında bizlere destek olmuş oluyorsunuz. Bizler de aynı zamanda şehrimize gelen misafirlerimize şehrimizi ve kültürümüzü tanıtmış oluyoruz. Her dönem festivallerimizi biraz daha amacına uygun hale dönüştürerek, beraberinde bunlardan gelen misafirlerin ve bu şehirde yaşayan misafirlerimizin istifade edebilmesi adına kültür komisyonumuzla beraber daha güzel organizasyonlar yapabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin de ifade etmek istediği, gördüğü eksik ve aksaklar varsa bizlere iletirseniz memnun olurum. Buraya gelen tüm misafirler başımızın tacıdır. Onları burada en güzel şekilde ağırlamak ve beraberinde en güzel şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlamak en büyük arzumuzdur. Kendi ülkelerine döndüklerinde şehrimiz ve ülkemizle alakalı güzel ve doğru intibalarla buradan ayrılmalarını arzu ediyoruz. Bizler de sizlerin şehirlerinize gelip sizleri ziyaret ederek bu ilişkileri güçlendirmek istediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Taban, konuşmasının sonunda 7. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasına da değinerek; "Yarın büyük yarışmamız olacak. Folklor ekiplerimizin katılacağı 7. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasını gerçekleştireceğiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

FESTİVALE HAYRAN KALDILAR

Alper Taban'ın ardından grup temsilcileri de İnegöl ve festivale ilişkin görüşlerini ifade eden konuşmalar yaptılar. Pek çok ülkede çok sayıda festivale katıldıklarını kaydeden konuk ekip temsilcileri, İnegöl Belediyesi'nin festivalinin; organizasyon, sahne, katılım ve coşku anlamında çok başarılı olduğuna dikkat çektiler.

HEDİYE TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmaların ardından Ukrayna, Polonya, Özbekistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, KKTC, Gürcistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Arjantin ve Adige Cumhuriyetinin folklor ekiplerine çeşitli hediyeler verilirken, konuk ekipler de Başkan Taban'a ülkelerinden getirdikleri bölgelerine ait çeşitli hediyeleri takdim etti.

Kaynak: Bültenler