Tüm meydanlardaki oturma grupları sökülüyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde özellikle yaşlı nüfusun evde kalın uyarılarına rağmen toplu şekilde meydanlarda bir araya gelmeleri üzerine Edremit Belediyesi ilçe genelindeki tüm meydanlarda bulunan oturma gruplarını sökmeye başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özellikle yaşlı nüfusun evde kalın uyarılarına rağmen toplu şekilde meydanlarda bir araya gelmeleri üzerine Edremit Belediyesi ilçe genelindeki tüm meydanlarda bulunan oturma gruplarını sökmeye başladı.

Coronavirüs'ün yayılmaması için Edremit Belediyesi 7 gün 24 saat mücadelesine devam ederken yetkililerin tüm çağrılarına rağmen ilçenin çeşitli meydanlarında bir araya gelen yaşlılar hem kendilerini hemde diğer vatandaşları riske atmaya başladı. Bunun üzerine Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan meydanlardaki oturma gruplarını geçici bir süre için sökmeye başladı. Son olarak Edremit'in Altınoluk Meydanında bulunan banklar ekipler tarafından söküldü. Yetkililer özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın mecbur olmadıktan sonra evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA