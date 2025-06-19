Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?

Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜM METALLER ARASINDA EN YÜKSEK ELEKTRİK İLETKENLİĞİNE SAHİP ELEMENT HANGİSİDİR?

A: Altın

B: Gümüş

C: Demir

D: Bakır

Cevap :Açıklanıyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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