Tüm Memur Sen üyeleri için yabancı dil eğitim protokolü

Tüm Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye memur ve birinci derece yakınlarını kapsayan yüzde 40 indirimle yabancı dil eğitim protokolü imzalandı.

Tüm Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye memur ve birinci derece yakınlarını kapsayan yüzde 40 indirimle yabancı dil eğitim protokolü imzalandı.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Bir lisan bir insan düsturu ile; konfederasyonumuz Tüm Memur Sen ve bağlı sendikalar Diva Sen, Demokratik Sağlık Sen, Birlik Sağlık Sen, Merkez Büro Sen, Bil Sen ve Tüm Toç Sen adına Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları ile üyelerimiz ve birinci derece yakınlarını kapsayan yüzde 40 oranında indirim anlaşması protokolü imzaladık." dedi.

Tüm Memur Sen ve bağlı sendikaları olarak 10 bine yakın üyeyi sosyal ve ekonomik manada desteklemeyi önemsediklerini vurgulayan Demircan, "Bu anlaşmaya göre üyelerimiz ve birinci derece yakınları yüz yüze eğitim ve çevrimiçi eğitim sisteminden 31 Aralık 2021 tarihine kadar yararlanabilecekler, ikinci bir dil eğitiminde ise bu indirim oranı yüzde 80'e inmektedir. Sendika olarak üyelerimize ve yakınlarına yönelik bu tip anlaşmaları sağlayarak istifade eden üyelerimizi maddi olarak desteklemeyi, katma değer sağlamayı kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz sigorta, kasko, konaklama vb. anlaşmalarımızı da üyelerimize sunmuştuk. Bu anlaşmalar nedeniyle üye arkadaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz, yelpazeyi de genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Pandemi döneminde gençleri de unutmadıklarını aktaran Demircan, "Demokratik Sağlık Sen olarak İzmir Genç Manisa Spor Kulübümüze forma sponsoru olduk. Mübarek ramazan ayı içerisinde sosyal komitemiz organizasyonu ile yüzlerce ailemize dokunduk. Sosyal komitemize ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte sendika olarak burs vermeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmamızda yakında bitecek ve yeni eğitim öğretim döneminde Demokratik Sağlık Sen olarak öğrenci kardeşlerimize burs vereceğiz.

Yakın zamanda Memur Sen Konfederasyonu tarafından diğer iki konfederasyona ağustos ayında başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket etme çağrısında bulunan Sayın Ali Yalçın'a 'Dayanışma aidatı, masanın tarafları ve oturma düzenleri' gibi demokratik olmayan taleplerinden vaz geçtiği içinde teşekkür ederim. Reel sorunlara odaklanarak milyonlarca çalışanı ve emeklimizi ilgilendiren toplu sözleşmede görüşmelerinin beklentilerin karşılık bulması arzumuzu yineliyoruz." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı