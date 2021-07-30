Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli"
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Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Ekonomi

Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli" Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, 6.

Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli"

ANKARA - Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli" dedi.

Tüm Memur-Sen, düzenlediği basın toplantısıyla 6. Dönem Toplu Sözleşme ile ilgili görüş ve tekliflerini açıkladı. Toplantıda konuşan Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, "Toplu görüşme masasında sadece emeklileri ile birlikte 6 milyon kamu çalışanına yönelik beklentilerin değil, aileleri ile birlikte 25 milyonun ve ekonomiye sağlayacağı katma değerle bütün bir milletin refahına yönelik taleplerin konuşulmasını istiyoruz" dedi.

Dayanışma aidatına yönelik taleplerin dışında Memur-Sen ve Kamu-Sen'in paylaştıkları istek ve talepleri destekleyebileceklerini kaydeden Çopursuz, "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkilerinin kaldırılarak kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmesi, bütün kurumlarda görev alan ve kendi aralarında gruplara ayrıştırılan sözleşmelilerin behemehal surette kadrolu statüye aktarılmaları, 3600 ek gösterge sözünün resmiyet kazanması, sosyal denge tazminatlarında tavan ücretinin yükseltilmesi taleplerimiz" dedi.

Giyecek yardımının güncellenmesini isteyen Çopursuz, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl yapılması ve sözlü mülakatların kaldırılmasını istediklerini aktardı. Bakanlığın tüm çalışanlarına kredi imkanı sağlanması gerektiğini de söyleyen Çopursuz, kamuda görev yapan sözleşmeli personele gayret ve çalışmalardan dolayı ödül belgesi verilmesi gerektiğini belirtti.

Düzenlenen toplantıya Birlik Eğitim-Sen Genel Başkanı Murat Karataş, Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Merkez Büro-Sen Genel Başkanı Celil Tadik, Tüm Toç-Sen Genel Başkanı Abdulkadir Tüfekçi, Bil-Sen Genel Başkanı Raşit Balaban da katıldı.

Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: 'Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli'
Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: 'Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli'
Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: 'Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli'
Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: 'Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli'
Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: 'Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli'
Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: 'Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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Tüm Memur-Sen Genel Başkanı Çopursuz: "Uyuşmazlık halinde hakem heyetinin yetkileri kaldırılarak karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmeli" - Haberler Ekonomi
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