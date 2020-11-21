Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
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Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı

21.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:10
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı

GAZİANTEP'te antika meraklısı Hanifi Özaslan (53), baba mesleği olan antikacılık için evini, arsasını, arabasını ve bir iş yerini sattı.

GAZİANTEP'te antika meraklısı Hanifi Özaslan (53), baba mesleği olan antikacılık için evini, arsasını, arabasını ve bir iş yerini sattı. Özaslan, kazandığı her şeyi tutkunu olduğu antikaya yatırdığını ifade etti.

Gaziantep'te, 13 yaşındayken babasının seyyar satıcılık yaptığı zamanlarda dolaştıkları köylerden aldıkları bakır ve hurda eşyalarla antika merakının başladığını söyleyen Hanifi Özaslan bu antikaların kendisinde zaman içinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. 40 yıldır antika işi ile uğraştığını ifade eden Özaslan, bu tutkusu için Gaziantep'teki arsasını, arabasını ve iş yerini sattığını söyledi. Emekli maaşını dahi bu işe yatırdığını anlatan Özaslan, antika merakından vazgeçmeyeceğini belirtti.

'ALDIĞIMIZ HURDALARIN ANTİKA OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM'Hanifi Özaslan, çocukluk yıllarında babası ile birlikte seyyar satıcılık yaptığını kaydetti. Köylerden topladıkları hurda ve bakırların antika olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Özaslan, "Babam seyyar satıcı olduğu için çocukluğumda onunla beraber köyleri gezerdik. Gittiğimiz yerlerde bakır demir hurda eşyaları alırdık. Önce bu eşyaları hurdaya verirdik sonra ben bunların antika olduğunu anladım. Bunların bir kısmını müzeye verdim bir kısmını antikacılara sattım" dedi.

'EVİMİ, ARABAMI VE ARSAMI BU İŞE YATIRDIM'Hanifi Özaslan, 40 yıldır antikaların kendisinde hem tutku hem de hastalık haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işi yapmaya başladığımda köyde bir dükkan açtım, ardından bir süre sonra Gaziantep'e geldim. İşe başlarken sermayem yoktu. Köyde bir evim vardı. Onu satarak başladım. Ardından bir arabamı, arsamı ve bir dükkanımı sattım. Parayı bu işlere bağladım. Bu işi yaparken sonra tüm antikacılarda olduğu gibi hastalık haline geldi. Aldığınız eşyayı satmak istemiyor ve sürekli biriktiriyorsunuz. Bu işi yaparken zevk alıyorum. Aylık gelirim olsa bazı eşyalarımı hiç satmam." 


Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı
Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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