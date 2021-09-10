Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

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Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık ve Başkan Yardımcıları Osman Bayraklı ile Mehmet Yüksel, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık ve Başkan Yardımcıları Osman Bayraklı ile Mehmet Yüksel, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık ve Başkan Yardımcıları Osman Bayraklı ile Mehmet Yüksel'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber: Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Işık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
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