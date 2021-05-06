"Tüm kampüslerimiz engelli erişimine uygun bulundu"
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"Tüm kampüslerimiz engelli erişimine uygun bulundu"

'Tüm kampüslerimiz engelli erişimine uygun bulundu'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altınbaş Üniversitesi'nin iki yerleşkesi ve iki fakültesiyle YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne (Turuncu Bayrak) layık görüldüğü açıklandı.

Altınbaş Üniversitesi'nin iki yerleşkesi ve iki fakültesiyle YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne (Turuncu Bayrak) layık görüldüğü açıklandı. Daha önce de Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi bu ödüle layık görüldüğünün belirtildiği açıklamada, üniversitenin tüm kampüslerinin engelli erişimine uygun bulunduğu kaydedildi.

Altınbaş Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri ile Gayrettepe ve Bakırköy Yerleşkeleri, YÖK tarafından "Turuncu Bayrak" ile ödüllendirildiği belirtildi.

Mekanda Erişilebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak) Ödülü, söz konusu fakülte veya yerleşkenin engelli erişimine uygun olduğunu gösterdiğinin ifade edildiği açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"2019 yılında da Altınbaş Üniversitesi Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülmüştü. YÖK Mekanda Erişilebilirlik Ödülleri 3 yıl boyunca geçerli. Bu çerçevede Altınbaş Üniversitesi'nin tüm kampüsleri engelli erişimine uygun bulunmuş oldu.Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında bu yıl Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü'ne de (Yeşil Bayrak) layık görüldü. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'de bu ödülü alan ilk diş hekimliği fakültesi oldu."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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