Tüm Joshua Kimmich'in 2018-2019 Asistleri

Joshua Kimmich, 2018-19 kampanyası sırasında inanılmaz bir 18 asist kaydetti. Hepsine buradan göz atın.

Joshua Kimmich, 2018-19 kampanyası sırasında inanılmaz bir 18 asist kaydetti. Hepsine buradan göz atın.

Kaynak: Dugout

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