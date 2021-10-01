Tüm İtfaiyeciler Birliği'nden İçişleri Bakanı'na Ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve dernek üyesi Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri de yer aldı.

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği kabulünde konuşan Bakan Soylu, 307 yıldır tarihi ve köklü bir geçmişe sahip, milletin imdadına yetişen, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan itfaiye teşkilatı ile bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi. Teşkilatın 307. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Soylu, yalnız teşkilatta değil, dünyada da çok şeylerin değiştiğini, karşı karşıya kalınan tehditler, afetler, yangınların türlerinin farklılaştığını söyledi. Soylu, "Tulumbacılar zamanında ev ve çarşı yangınları vardı, bugün sanayi tesislerindeki, kimyasal madde depolarındaki, fabrikalardaki çok daha tehlikeli yangınlara müdahale ediyorsunuz. Bunu hem çok yüksek kapasiteyle yapıyorsunuz hem de Allah'a hamdolsun iyi bir donanımla, bilgi ve teknolojiyle beraber gerçekleştiriyorsunuz, kabiliyetiniz de var" diye konuştu.

Belediyelere Teşekkür

İtfaiyecilerle arama kurtarma faaliyetleri dahil birçok afette beraber olduklarını ifade eden Bakan Soylu, "Size ne söylesem azdır çünkü birçok deprem, yangın, sel, çığ, kaya düşmesi, bütün bunlarla alakalı her yerde birbirimizle dayanışma ve mesai arkadaşlığı ortaya konuldu. Önce geldiniz, en son terk ettiniz. Belediyelerimize de bu konuda ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çünkü çok imkan sağlanıyor ve bu imkanlarla beraber de iyi bir enerji birlikteliği oluşturuluyor" dedi.

"İtfaiyenin iş yükü genişledi"

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, dünyanın kentsel nüfusunun 1950'de 751 milyondan 2018'de 4, 2 milyara yükseldiğine, bu değişimin hızla ilerlediğine işaret eden Soylu, "Artık itfaiye teşkilatlarının görev ve sorumluluk alanı, iş yükleri hakikaten genişlemiş durumda. Türkiye Afet Müdahale Planı ve bu kapsamda bulunan itfaiye teşkilatımız, yerel ve ulusal düzeyde yangın çalışma grubunun ana çözüm ortağıdır, arama-kurtarma çalışma grubu, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve aynı zamanda nükleer tehdit çalışma gruplarının ise destek çözüm ortağı olarak yer almaktadır" ifadesini kullandı.

Anıtkabir'de Ata'nın Huzuruna Çıktılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve dernek üyesi Büyükşehir Belediyesi itfaiyecilerinin de üyesi olduğu Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği, İçişleri Bakanlığının ardından Anıtkabir ziyareti de gerçekleştirerek Ata'nın huzuruna çıktı. Dernek üyeleri, Anıtkabir'e çelenk bıraktı.

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