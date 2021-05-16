Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
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Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı

Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz senelerde Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte dolup taşan Karasu sahili bu sene boş kaldı.

Geçtiğimiz senelerde Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte dolup taşan Karasu sahili bu sene boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte tatilcilerin en fazla tercih ettiği sahillerden biri olan Karasu sahili ve sokakları bu sene boş kaldı. Korona virüs pandemisi sebebi ile tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrayan ilçe adeta sessizliğe büründü. Sahildeki insan yoğunluğu yerini kuş cıvıltıları ve dalga seslerine bıraktı. - SAKARYA

Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı
Tüm İstanbul oraya akıyordu, şimdi bomboş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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