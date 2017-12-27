Tüm-İş Genel Başkanı Şahin Açıklaması

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Tüm-İş) Genel Başkanı Mahmut Şahin, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında gelecek yıldan itibaren zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulanacağını belirterek, "Şu anda hiç olumlu bir adım değil. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Taraflardan biri güçlü, işverendir. Birisi işçi, amale. İkisinin gücü eşit olmadığı için işçi masada her zaman kaybetmeye mahkumdur" dedi.



Şahin, Öztüm Tekstil İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, çok yeni bir konfederasyon olmalarına rağmen dinamik bir enerjiyle sorunların çözümüne ortak olacaklarını söyledi.



Sendikacılığın gerekli şekilde yapılmadığını öne süren Şahin, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki yıl itibarıyla Türkiye'de bir uygulama hayata geçirilecek, zorunlu arabuluculuk. İki kişiyi masaya oturttuğunuz zaman taraflar eşit olmalı. Eşitlik içerisinde konuşulmalı. Şu anda hiç olumlu bir adım değil. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Taraflardan biri güçlü, işverendir. Birisi işçi, amale. İkisinin gücü eşit olmadığı için işçi masada her zaman kaybetmeye mahkumdur. Arabuluculukta, işçi masaya oturduğunda '10 bin lira alacağın var, fakat bunu mahkeme kararıyla alırsan 2,5-3 yıl sonra alırsın. Şimdi 5 bin liraya ne diyorsun.' diye sorulacak. Çalışan ne yapacak, razı olacak. Arabuluculuk işçinin yararına olmayacak."



Şahin, Öztüm Tekstil İş Sendikası'nın da konfederasyonlarına üye olma kararı aldığını belirterek, 5 sendika olarak yola çıktıklarını, bu sayıyı artıracaklarını kaydetti.



Öztüm Tekstil İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek de Tüm-İş çatısı altında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işçilerin haklarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.