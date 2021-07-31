TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
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TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

TÜM İMKÂNLARIMIZLA SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
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Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel bölgesinde 60 personel ve 32 araç ile çalışma yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel bölgesinde 60 personel ve 32 araç ile çalışma yürütüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez sel bölgesine gitti

Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında maddi hasara neden olan sel felaketinin ilk dakikalarından itibaren vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 60 personel, 30 iş makinası ve 2 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İtfaiye ekipleri sel bölgesinde arama kurtarma ve tahliye çalışması yürütürken Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise yerleşim yerlerinde çamur temizliği, enkaz kaldırma ve tahrip olan yolların onarımı için aralıksız bir şekilde çalışıyor. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularına kapılan bir vatandaş kurtarıldı. Bölgede Van Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve DSİ ile Başkale Belediyesine bağlı ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmaları ise devam ederken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de sel bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Kaynak: Habermetre

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