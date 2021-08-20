"TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangını ve sel felaketleriyle mücadeleye destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ev eşyası ve temizlik ürünleri gibi yardımlarla da yaraların sarılmasında görev aldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangını ve sel felaketleriyle mücadeleye destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ev eşyası ve temizlik ürünleri gibi yardımlarla da yaraların sarılmasında görev aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerindeki vatandaşların bir an önce evlerine kavuşarak, kötü günleri atlatması için ev eşyası, temizlik malzemeleri, hayvan yemi desteğinde bulundu. Bu kapsamda Adana'ya 120 adet bazalı yatak, 100 adet hijyen kolisi, 185 adet yulaf samanı balyası, Antalya'ya 20 adet ev eşyası seti(çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi), bez, bebek maması, giysi, gıda, 200 adet yulaf samanı balyası, Su, Muğla'ya 20 adet ev eşyası seti,, 40 adet hijyen kolisi, 350 adet yulaf samanı balyası, Arhavi'ye 20 adet ev eşyası seti gönderildi. Ayrıca vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için de toplamda yaklaşık 200. 000 adet 0. 5 ve 1 litre Kalabak Suyunu illerimize ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin 48 personeli ve çeşitli iş makinesi, tanker, arazöz gibi 26 aracıda bölgelerde görev yaptı.

Afetlerden etkilenen tüm vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yaraların elbirliği ile sarılması için tüm imkanlarla seferber olduklarını ifade eden Başkan Büyükerşen, "28 Temmuz'dan bu güne kadar ülkemiz bir yandan orman yangınları ile bir yandan da sel felaketi ile mücadele ediyor. Ekiplerimiz Adana, Antalya ve Muğla illerimizde yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, şimdi de Artvin, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta ekiplerimiz selden kaynaklanan yıkımların temizlenmesi için çalışıyor. Orman yangını olan yerlerde çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz, Eskişehir'e döndü, sel bölgelerinde ise çalışmalar hala sürüyor. Bu zor günlerde görev alan ve canla başla çalışan tüm emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yakından takip edilerek, takdir aldı. Sayın Genel Başkanımız gerçekleştirdiğimiz destek çalışmaları ile ilgili personelimize ve yardımda bulunan tüm belediyelerimize teşekkür etti. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu ile aynı temennileri paylaşıyor ve bir daha bu acıları yaşamamayı diliyorum. Yangınlarda ve sellerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakılarına sabırlar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre