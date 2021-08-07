Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
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Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı Muğla bölgesinde devam eden 4 orman yangınının söndürülmesi çalışmaları sürürken, Antalya'da yangınların kontrol altına alınmasının ardından tüm hava unsurları Muğla'ya sevk edildi.

Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı

Muğla bölgesinde devam eden 4 orman yangınının söndürülmesi çalışmaları sürürken, Antalya'da yangınların kontrol altına alınmasının ardından tüm hava unsurları Muğla'ya sevk edildi.

MUĞLA - 10 gündür devam eden Muğla'daki yangınların söndürülmesi çalışmaları sürüyor. Köyceğiz, Menteşe, Milas ve Yatağan'daki yangınlar sürerken Antalya'daki yangınların kontrol altına alınması sonrası bu bölgedeki tüm hava unsurlarının yanında yer ekiplerinin bir bölümü Muğla'ya kaydırılıyor.

Köyceğiz'de 10 gündür devam eden orman yangını Denizli istikametinde Otmanlar ve Dalaman istikametinde Çövmen yaylaları kısmında devam ediyor. Milas orman yangını ise Fesleğen-Yeniköy Termik Santrali hattında sürerken, alevlerin etkisini kaybettiği açıklandı.

Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve daha sonra Muğla Menteşe ve Yatağan tarafında ilerleyen yangın dün rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine ilerlemişti. Bugün Menteşe Yılanlı bölgesinde Şenyayla Mahallesi ve yine Menteşe Yumaklı bölgesinde devam ediyor. Yangın aynı zamada Kavaklıdere tarafında da sürüyor. Yatağının ilçesi Hacıveliler Mahallesi tarafında başlayan da henüz kontrol altına alınmadı.

Tüm hava unsurları Muğla'ya kaydırılıyor

Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Orman Genel Müdürlüğü hava unsurlarının yanında yer ekiplerinden bir bölümünü de Muğla'ya kaydırdı.

Muğla'da 28 helikopter 6 uçak görev alacak

Muğla bölgesinde devam eden orman yangınlarına 4 uçak ve 16 helikopter müdahale ediyordu. Antalya'da yangınların kontrol altına alınmasının ardından buradaki hava gücü Muğla bölgesine kaydırılarak Muğla'da bugün havadan 28 helikopter ve 6 uçak müdahale edecek. Bu 6 uçaktan ikisi 40 ton su kapasiteli tanker uçak. 4 uçak ise denizv e büyük göl ile barajlardan su alma özelliğine sahip amfibik uçak. Muğla'daki yangınlara yerden müdahale eden kara gücüne de takviye yapıldı. Antalya ve diğer bölgelerden 76 arazöz Muğla'daki devam eden yangınlara kaydırıldı.

Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı
Tüm hava unsurları Muğla'ya aktarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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