Tüm hastane personeli 09.05'te Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında Özel Adatıp Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Özel Adatıp Hastanesi'nde anma töreni düzelendi. Düzenlenen törene, Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür Uzman Dr. Gökhan Öner, Genel Direktör Yardımcıları Önder Altun ve Dr. İlke Er, doktorlar, yöneticiler, hemşirelik hizmetleri, hasta hizmetleri, destek hizmetler ve teknik servis ekibi dahil olmak üzere çok sayıda çalışan katıldı. Hasta ve hasta yakınlarının da dahil olduğu anma töreninde önce 2 dakikalık saygı duruşu yapılırken, arkasından İstiklal Marşı okundu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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