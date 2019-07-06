"Tüm gençlerin Ahlat'ı görmesi gerekir"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, bölge illerini ziyaretleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Burada Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen Ateş, mezar taşlarını inceleyerek teşkilat üyelerinden bilgi aldı.

Daha sonra mezarlık alanındaki Emir Bayındır Kümbetine geçen Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin Türk dünyası ve İslam alemi bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türklerin taşı oyup ona tapmayan tek millet olduğunu belirten Ateş, "Bugün farklı inançlara sahip olanlar bir dönem putlara, taşa tapmışken, Türkler o dönemlerde de göğe bakıyordu. Buradaki mezarlık bunun en önemli ifadesidir, işaretidir. Biz bin yıldır buradayız. Allah nasip ederse sonsuza kadarda burada olacağız. Tüm genlerin Ahlat'ı, bu bölgeyi görmesi önemlidir. Cumhurbaşkanlığının burada önemli bir projesi var. Bu sayede gençlerimiz gelip burayı görme imkanı bulacaktır. Tarihin anlamlandırılması bakımından çok önemli bir çalışma. Bir an önce hayata geçmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Ateş, daha sonra Adilcevaz ilçesine hareket etti.

Ateş'e Ülkü Ocakları Bitlis İl Başkanı Yusuf Demir, MHP Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Emrah Subaşı eşlik etti.

Kaynak: AA