Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı
Haberler » Dünya » Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı - Haberler

Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı

Soğuk algınlığı gerekçe gösterilerek bütün programlarını iptal eden Papa Francis'e yapılan Koronavirüs testleri negatif çıktı. İtalyan basını son günlerde giderek yayılan söylentilere noktayı koyarak Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu.

03.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:11
Tüm etkinliklerini iptal eden Papa'ya yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı

Soğuk algınlığı gerekçe gösterilerek bütün programlarını iptal eden 'e yapılan testleri negatif çıktı.


İtalyan basını son günlerde giderek yayılan söylentilerin ardından Papa'nın koronavirüs taşımadığını duyurdu. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni'nin ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler