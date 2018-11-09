Tüm Enerji 'Tek Hesapta' Toplanıyor

Daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleştiren elektrik abonelerinin her birine özel tek bir numara tanımlayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için 'tek hesap' uygulamasını devreye aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 4.5 milyon müşterisinin hayatını kolaylaştıracak 'tek hesap' uygulamasını başlattı. Hizmetlerinin odak noktasına müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımların sonucu devreye aldığı 'tek hesap' uygulamasıyla daha önce işletme kodu ve abone numarası gibi farklı bilgilerle işlem gerçekleştiren abonelerin her birine özel tek bir numara tanımlandı.

İŞLEM 1 DAKİKA SÜRÜYOR

Uygulama sayesinde müşteriler; aboneliklerine ait tüketim, ödeme, abonelik başlangıcı ve bitiş süreleri, başvuru ve taleplerinin akışlarını tek bir numara girerek sorgulayıp işlem yapabiliyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri, kendileri için tanımlanan yeni hesap numaralarını çağrı merkezlerinden ya da 7/24 hizmet veren kurumun internet adresinden öğrenebiliyor. Tek hesap uygulamasıyla bir kişinin üzerinde kaç abonelik olursa olsun güncelleme işlemi 1 dakika içinde yapılabiliyor. Daha önce güncelleme için bütün tesisatlarda tek tek işlem yapılması gerekirken tek hesapta kişi üzerinden yapılan güncelleme tüm tesisatlar için anında devreye giriyor. Yine fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemler için de 1 dakikalık süre yeterli oluyor.

ESKİ ABONE NUMARALARI İLE YENİ HESAP NUMARASI EŞLEŞTİRİLDİ

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırma hedefi ile çalışmalarını yürüten CK Enerji Boğaziçi Elektrik, hesap numarasını bilmeyen müşterilerinin hizmet kanallarında işlem yaparken sorun yaşamaması için de adımlar attı. Bu çerçevede, 'tek hesap' uygulamasının başlangıcında müşterilerin olumsuz bir deneyim yaşamaması için uygulama bir süre test edilerek sıfır hataya ulaşıldı. Otomatik ödemesi olan tüketicilerin eski abone numaraları ile yeni hesap numaraları eşleştirildi. Yine Müşteri İşlem Merkezleri'nde ödeme yapan tüketicilere eski abone numarası ile işlem yapmaya da olanak sağlandı. Bu sırada yeni bir fatura formatı oluşturuldu ve faturaların üzerinde bu 'hesap numarası'na yer verildi.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARTACAK

Tek hesap uygulaması ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Bu uygulama ile çalışanlar müşterilere kolay, hızlı ve kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşarken talep takibi ve analiz yapmak da kolaylaştı. Daha önce örneğin 10 aboneliği olan bir müşterinin GSM güncellemesi 15-20 dakika sürerken bu süre 1 dakikaya kadar indi. İşlem süresi kısaldığı için müşteriyi memnun ettiği oranda çalışan da mutlu oluyor" diye konuştu.

ZAMAN VE KAĞIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Bakal, uygulamanın zaman içinde hem müşteri hem de şirket açısından ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacağına da işaret ederek, "Zaman tasarrufu dışında uygulamada kişi bazlı işlem yapılması doküman sayısını azaltacağı için kağıt kullanımı da azalmış olacak. Doğanın ekolojik dengesini korumayı geleceğe aktarılabilecek en önemli miras olarak gördüğümüz için tek hesapla sağlanan bu faydayı çok önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İstanbul