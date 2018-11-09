Tüm Enerji 'Tek Hesapta'

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'tek hesap' uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle gerçekleştirilen elektrik aboneliği işlemlerinin her birine özel tek bir numara tanımlandı.

Perakende elektrik sektörünün önde gelen şirketlerinden olan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'tek hesap' uygulamasını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre hizmetlerinin odak noktasına müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımların sonucu olarak devreye aldığı 'tek hesap' uygulamasıyla daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle gerçekleştirilen elektrik aboneliği işlemlerinin her birine özel tek bir numara tanımlandı.

Uygulama sayesinde müşteriler aboneliklerine ait tüketim, ödeme, abonelik başlangıcı ve bitiş süreleri, başvuru ve taleplerinin akışlarını tek bir numara girerek sorgulayıp işlem yapabiliyor. Şirketin müşterileri, kendileri için tanımlanan yeni hesap numaralarını çağrı merkezlerinden ya da 7/24 hizmet veren https://oim.ckbogazici.com.tr/odeme/HesapSorgu adresinden öğrenebiliyor. Tek hesap uygulamasıyla bir kişinin üzerinde kaç abonelik olursa olsun güncelleme işlemi 1 dakika içinde yapılabiliyor. Daha önce güncelleme için bütün tesisatlarda tek tek işlem yapılması gerekirken tek hesapta kişi üzerinden yapılan güncelleme tüm tesisatlar için anında devreye giriyor. Yine fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemler için de 1 dakikalık süre yeterli oluyor.

Eski abone numaraları ile yeni hesap numarası eşleştirildi

Şirket, hesap numarasını bilmeyen müşterilerinin hizmet kanallarında işlem yaparken sorun yaşamaması için özel adımlar attı. Bu çerçevede, 'tek hesap' uygulamasının başlangıcında müşterilerin olumsuz bir deneyim yaşamaması için uygulama bir süre test edilerek sıfır hataya ulaşıldı. Otomatik ödemesi olan tüketicilerin eski abone numaraları ile yeni hesap numaraları eşleştirildi. Yine Müşteri İşlem Merkezleri'nde ödeme yapan tüketicilere eski abone numarası ile işlem yapmaya da olanak sağlandı. Bu sırada yeni bir fatura formatı oluşturuldu ve faturaların üzerinde bu 'hesap numarası'na yer verildi.

"Müşteri ve çalışan memnuniyeti artacak"

Tek hesap uygulaması ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Bu uygulama ile çalışanlar müşterilere kolay, hızlı ve kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşarken talep takibi ve analiz yapmak da kolaylaştı. Daha önce örneğin 10 aboneliği olan bir müşterinin GSM güncellemesi 15-20 dakika sürerken bu süre 1 dakikaya kadar indi. İşlem süresi kısaldığı için müşteriyi memnun ettiği oranda çalışan da mutlu oluyor" diye konuştu.

"Zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacak"

Bakal, uygulamanın zaman içinde hem müşteri hem de şirket açısından ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacağına da işaret ederek, "Zaman tasarrufu dışında uygulamada kişi bazlı işlem yapılması doküman sayısını azaltacağı için kağıt kullanımı da azalmış olacak. Doğanın ekolojik dengesini korumayı geleceğe aktarılabilecek en önemli miras olarak gördüğümüz için tek hesapla sağlanan bu faydayı çok önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL