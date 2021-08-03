Tüm ekipler ve vatandaşlar seferber oldu Sarnıç yangını büyümeden söndürüldü!

Tüm ekipler ve vatandaşlar seferber oldu Sarnıç yangını büyümeden söndürüldü!

Sarnıç'ta dün ormanlık alanda çıkan yangının, tüm yetkililerin ve vatandaşların seferber olması sayesinde büyümeden önlendiği belirtildi. Sarnıç Ormanı'nda 4 farklı yerde aynı anda başladığı öne sürülen yangının söndürme çalışmalarına Gaziemir Belediyesi 100 personel, 8 arazöz ve 1 kepçeyle destek verdi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olası bir yangına karşı bölgede nöbet tuttu. Yetkililerden alınan bilgiye göre hızlı müdahale edilmesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığı vurgulanırken yangının tahmini 5 hektarlık alanı etkilediği kaydedildi.

Gaziemir'in Sarnıç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gaziemir Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesi çalışmalarında Gaziemir Belediyesi'nin 100 personeli, 8 arazözü ve 1 kepçesi görev yaptı. Belediye tankerlerinin taşıdığı sular, itfaiyenin ve orman bölge müdürlüğünün araçlarına aktarılarak bu arazözlerle yangına müdahale edildi. Kovalarla su taşıyarak yangının söndürülmesi için mücadele veren vatandaşların ve ilgili kurumların erken müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından yapılan soğutma çalışmalarına katılan belediye ekipleri, olası bir yangına karşı gece boyunca nöbet tuttu.

"Ormanlar bize tahsis edilsin"

Başkan yardımcılarıyla birlikte yangında görev yapan belediye ekiplerini koordine eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sarnıç'taki yangını büyük bir iş birliği ve dayanışma ile söndüren tüm ekiplere ve Sarnıçlılara, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız adına teşekkürü borç bilirim. Belediyemiz, itfaiye, orman ekipleri ve yurttaşlar yangına çok hızlı müdahale etti. Herkesin dört bir yandan el atmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarda ormanlarımız maalesef yok oluyor. Bu günlerde herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Yurttaşlarımız ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalılar. Devletin ilgili kurumları bu ormanlık alanları bize tahsis etseler, her türlü bakımını ve yangınlara karşı koruma kollamasını yaparız. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre