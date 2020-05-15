Tüm dünyayı etkisi altına alan korona burada görülmedi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona burada görülmedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19), Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde rastlanmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona burada görülmedi
15.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:38

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19), Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde rastlanmadı. İlçe halkı, doğal beslendiklerini ve kurallara riayet ettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü, özellikle sosyal hayatı olumsuz yönde etkiledi. Son açıklanan rakamlara göre Ordu'da şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği korona virüs nedeniyle birçok farklı önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor.

Karadeniz'in temiz havası, doğal yaşantısı ve insanların dikkati her ne kadar yüksek de olsa bölgede de korona virüsü vakaları görülebiliyor. Ancak Ordu'nun 19 ilçesinden birisi olan Çatalpınar ilçesinde şu ana kadar hiç pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre ilçede yapılan yüzlerce test sonucu negatif çıktı. Vatandaşlar, bunun kendileri için sevindirici bir haber olsa da yine de tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi.

"Tedbirlerimizi erken aldık"

Virüs salgını duydukları günden itibaren önlemleri ilçede yaşayan vatandaşlar olarak aldıklarını söyleyen Ersin Bildi, "Dezenfekte ederek kendimizi koruduk. Tedbirlere harfiyen uyduk ve çok şükür ilçemizde böyle bir vakaya rastlanılamadı. Çok mutluyuz bu anlamda" dedi.

İlçede taksicilik şoförlüğü yapan Habib Akyol, "Hijyene önem verdik. Dışarıdan kimseyi fazla ilçemize sokmadık. Taksi şoförü olduğum için aracımda sosyal mesafe kurallarına hep uydum. Maskelerimizi takıyoruz ve her müsait zamanda dezenfekte yapıyoruz. Tek sıkıntımız maddi. Başka da bir problem yok" diye konuştu.

Ordu'ya seyahat kısıtlamasının kalkmasının yanlış olduğunu savunan Mahmut Gencel ise, "Bu anlamda ilçemizde vaka yok. Gelenlerde var mı onu da bilmiyoruz. Bizler ilçe olarak kendimizi iyi dezenfekte ediyoruz. Çok şükür vakanın olmaması bizler için sevindirici" şeklinde konuştu.

"Halkımız çok duyarlı davrandı"

Ordu'daki 19 ilçeden tek Çatalpınar ilçesinde korona virüs vakasının olmadığını belirten Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizde vaka haberlerini duyduğumuz günden itibaren kaymakamlığımız başta olmak üzere sağlık müdürlüğümüz ve belediye başkanlığımız olarak gerekli çalışmaları yaptık. İnsanlarımızı bilinçlendirici broşürler ve maskeler dağıtarak, dezenfekte çalışmalarını artırarak önlemler aldık. Halkımız da çok duyarlı davrandı, kurallara uydu. İlçemizde bu zamana kadar vakaya rastlanmadı, inşallah bundan sonra da olmaz. Halkımızdan bu duyarlılığın devamını diliyoruz. Kırsal mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın oranı yüzde 80. Bu durum da vakaya rastlanmamasında önemli rol oynadı. Vatandaşlarımız tarımda zamanlarını geçirdi. Çatalpınar ilçesi olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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