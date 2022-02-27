Tüm dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Ukrayna, Rusya ile görüşmek için Belarus'a gitmedi: Verilen süre doldu

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, bugün Rus yetkililerin müzakere için Belarus'a giderek Ukraynalıları beklemeye başladığı açıklanmıştı. Rusların "Saat 15.00'a kadar buradayız" sözünün ardından konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Görüşme ancak saldırılar durursa olur" diyerek şart koşmuştu. Zelenski ayrıca müzakerelerin İstanbul'da yapılması da önerdi. Ancak Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, sürenin dolmasının ardından bölgeden ayrıldı.

"SAAT 15.00'A KADAR BURADAYIZ"

Rusya'nın, Ukrayna'ya müzakereler için Belarus'a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus'un Gomel şehrine geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.