Tüm Dünyada "Ufo Gördüm" İhbarları Neden Arttı?

Koronavirüs pandemisiyle mücadele eden Dünya'mızda başka bir "challenge" daha yaşanıyor: Artan UFO ihbarları ya da ufologların da iddia ettiği gibi UFO vakaları... Örneğin Amerika'daki Ulusal UFO İhbar Merkezi'

Koronavirüs pandemisiyle mücadele eden Dünya'mızda başka bir "challenge" daha yaşanıyor: Artan UFO ihbarları ya da ufologların da iddia ettiği gibi UFO vakaları...

Örneğin Amerika'daki 'ne 2018 yılında 4 bin başvuru yapılırken, bu sayı 2019 yılında 6 bine çıktı. Bir yıl sonra da koronavirüsün tüm Dünya'da etkisini gösterdiği 2020'de ise 7 binleri geçti.

İngiltere'de de durum pek de farklı değil.

İngiliz UFO Araştırmaları Merkezi BUFORA, bu yılın ilk 8 ayında ihbarlarda "patlama" yaşandığını iddia ediyor.

İngiliz UFO araştırmacısı Nick Pope'a göre, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerinin bunda payı büyük.

PENTAGON: "ULUSAL GÜVENLİK SORUNU"

Pentagon'un görünen ancak tanımlanamayan hava olaylarını "ulusal güvenlik sorunu" ilan ettiğini hatırlatan Pope, İngiliz hükümetine de "Siz de araştırma birimlerini açsanız iyi olur" çağrısı yaptı.

BUFORA'nın Başkanı Heather Stone ise kendilerine yapılan ihbarların yüzde 98'inin "yanlış anlamadan kaynaklandığı"na dikkat çekiyor.

20 yılını UFO fotoğraflarını incelemekle geçiren Stone, "Uzay filmler, uzay araçları ve uzaylı çizimleri insanların beyinlerine kazındı. ve tabi bu görüntüler bazen karışıklıklara neden oluyor" dedİ.

Kaynak: Space Mag Türkiye