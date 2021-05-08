Tüm devlet destekleri bir platformda
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Tüm devlet destekleri bir platformda

Tüm devlet destekleri bir platformda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüm devlet desteklerini tek bir platformda toplayan "www.yatirimadestek.gov.tr", yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin yeni adresi oldu.

Tüm devlet desteklerini tek bir platformda toplayan "www.yatirimadestek.gov.tr", yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin yeni adresi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında sunulduğu internet sitesini videolu bir mesaj ile anlattı.

Bakan Varank, mesajında, "Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında www.yatirimadestek.gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" dedi.

Kalkınma ajansları iş birliğiyle hazırlandı

Yatırımcılara destek olma konusunda bütüncül ve yenilikçi bir yaklaşım olarak hayata geçen "www.yatirimadestek.gov.tr", Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerinin iş birliğiyle hazırlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, internet sitesi hakkında bilgi paylaşıldı.

Yatırıma ilişkin tüm süreçler

Bakan Varank'ın sosyal medyada paylaştığı videoda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen web sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri ayrıntıları ile aktardığı ifade ediliyor.

Gelişmiş algoritma

Web sitesinin ana sayfasında yer alan arama motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlayan sitede, gelişmiş arama algoritması ile daha detaylı aramalar da yapılabiliyor.

Teşvik robotu

Sitede bulunan "Teşvik Robotu" ile yatırım yapılması düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara yer veriliyor. Yatırım teşvikinin getirisini tahmini olarak paylaşan sitede, "Yatırımcı Sözlüğü" ile destekler ya da yatırım ile ilgili teknik terimlerin anlamı öğrenilebiliyor.

Yatırım fırsatları

Sitenin "Yatırım Fırsatları" bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmaları da bulunuyor. Örnek yatırım konularıyla ilgili özet bilgilere ulaşılabiliyor. Yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor.

Uzmanlara anında ulaşılabiliyor

Sitede yer alan "Soru-cevap" sayfasında, Kalkınma Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabiliyor.

Tüm gelişmelerden haberdar olun

"yatirimadestek.gov.tr" adresine kayıt yaptıran kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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