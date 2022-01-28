Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılacak

ANKARA (AA) - Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası, 8-11 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya lisanslı tüm sporcuların katılabileceği belirtildi.

Organizasyonda tabanca müsabakaları P1, P2, P3 ve P4 tüfek yarışları ise R1, R2, R3, R4, R5 ve R6 kategorilerinde yapılacak.

Açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği bildirildi.