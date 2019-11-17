Tüm çocuklar spor yapsın diye ücretsiz eğitim başlattı

17.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:52

Diyarbakır'da spor eğitmeni olan Çağla Demirdağ Türk, çocukları spora teşvik etmek için okullar ve kulüplerinde ücretsiz ders vermeye başladı.



Diyarbakır'da birçok spor dalında faaliyet yürüten spor eğitmeni Çağla Demirdağ Türk, küçük yaşta çocukları spora teşvik etmek için anaokulları ve ilkokullarında öğrencilere ücretsiz ders vermeye başladı. Alanında deneyimli, uzman kadroları ile 'İsterseniz okulunuzu ziyaret edelim, isterseniz kulübümüzde misafir edelim' sloganıyla çocuklarla bir araya gelen Türk, zumba, jimnastik, bale dersleri ile küçük yaştaki çocukları spora teşvik ediyor.



Sporun çocuklar üzerinde etkilerine değinen Türk, "Çocuklar her gün aktif olmalıdır. Fiziksel aktivite büyümeyi tetikler, daha iyi bir fiziksel ve duygusal gelişim sağlar. Birde çocuk yaşta kazanılan bu alışkanlık ilerde çocuklarda sporu yük veya lüks gibi algılamanın dışına çıkarır böylece fiziksel aktivite birer yaşam şekli haline gelir. Birinci önceliğimiz sporu lüks veya boş olarak gören ailelerin bu fikirlerini ücretsiz yapacağımız dersler ile kırmak ve 1 ders sonrasında bile çocuklarında bu farkı görmelerini sağlamak. Spor, çocukların ve ailelerinin yeteneklerinden haberdar olmalarını sağlar. Sporun çocuklarda yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişim açısından da birçok faydası vardır. Spora harcanan vakit ve nakit boş olarak algılanmamalıdır. Anne ve babaların çocuklarını spor yapma konusunda hem cesaretlendirmeleri, hem de bilinçli ellerde şekillenmelerini sağlamaları gerekiyor. Uyum ve davranış bozuklukları tedavisinde de spor önemli bir görev üstlenmektedir. Spor yoluyla çocuklar, rahatlama yaşarlar. Tırnak yeme, altını ıslatma, dışkı çıkarma, çalma, okuldan kaçma gibi davranım bozukluğu gösteren çocuklarda spor, önemli rol oynar. Düzenli olarak spor yapan çocukların bağışıklık sistemi diğer çocuklara göre daha güçlüdür. Bu nedenle, çocukların spor yapması, hastalıklarla daha az karşılaşmalarını sağlar. Bununla birlikte, obezite gibi sağlık sorunları da yaşamazlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA