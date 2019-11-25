Tüm canlılar için “Zehirsiz Sofralar”
Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, pestisitlerin zararları ve alternatif yöntemlerin konuşulduğu "Zehirsiz Sofralar" başlıklı bir konferans düzenledi.
25.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:06
Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, pestisitlerin zararları ve alternatif yöntemlerin konuşulduğu "Zehirsiz Sofralar" başlıklı bir konferans düzenledi. Konferans kapsamında çok zehirli 13 pestisitin yasaklanması için bir imza kampanyası başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com