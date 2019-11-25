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Tüm canlılar için “Zehirsiz Sofralar”

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, pestisitlerin zararları ve alternatif yöntemlerin konuşulduğu "Zehirsiz Sofralar" başlıklı bir konferans düzenledi.

25.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:06
Tüm canlılar için “Zehirsiz Sofralar”

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, pestisitlerin zararları ve alternatif yöntemlerin konuşulduğu "Zehirsiz Sofralar" başlıklı bir konferans düzenledi. Konferans kapsamında çok zehirli 13 pestisitin yasaklanması için bir imza kampanyası başlatıldı.

Kaynak: Dunya.com

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