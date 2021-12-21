Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak (2)

TEKLİF, KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından, 13 maddelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle; Yenilenebilir Enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı 20 kilovat olarak değiştirilecek.

? Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021'de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek.

Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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