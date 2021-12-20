Tüm çalışanlar, asgari ücret kadar vergiden muaf olacak

BÜTÜN çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, maddede yapılan değişikliği olumu bulduklarını kaydederek, "Vahim bir hatadan dönülmüştür. Başından beri savunduğumuz bir konuydu. Sadece asgari ücrette bu istisnanın yapılması, diğer çalışanlara yapılmaması bir defa vergi tekniğine son derece aykırıydı. Vergi adaleti açısından da son derece kötü bir şeydi. Uygulanması zor, kayıt dışılığı artıracak yani hakikaten zararlarını saymakla bitiremezdik. Dolayısıyla vahim bir hatadan dönülmüştür. Bu anlamda aklıselimin galip gelmesine tabii biz de seviniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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