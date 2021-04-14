Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti
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Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

Tüm Bursa onu merak ediyor.

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Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti

Gizemli hayırsever mahalledeki eczane ve bakkalların veresiye defterlerini kapattı

BURSA - Bursa'da Ramazan ayı ile birlikte güzel bir dayanışma örneği ortaya çıktı. Gizemli bir hayırsever Ramazanı şerifin ilk günü iki mahalledeki tüm bakkalların ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı. Borçları ödenen aileler hayır dua ederken, Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, "Bir hayırsever mahallemizdeki onlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını artırsın" dedi.

Osmangazi ilçesi Alemdar ve Soğanlı Mahallesi'nde ortaya çıkan gizemli bir hayırsever; tüm bakkal ve eczaneleri tek tek ziyaret ederek veresiye defterlerini istedi. Gizemli kişi, durumu kötü olup borcunu ödeyemeyen ailelerin tüm borçlarını kapatıp ismini söylemeden ortadan kayboldu. Dar gelirli aileler ismini söylemeden borçlarını kapatıp giden hayırsevere arkasından hayır dua etti. Gizemli hayırsever Bursa'da günün konusu oldu. Herkes bu hayırseveri merak ederken, temennileri ise böyle kişilerin sayılarının artması oldu.

Alemdar ve Soğanlı Mahallesi bakkal ve eczane esnafı, "Dükkanlarımıza bir anda bir hayırsever girdi. Borcunu ödeyemeyen dar gelirli aileler olup olmadığını sordu. Biz de mahallemizde dar gelirli ailelerin olduğunu ve borcunu ödeyemeyen ailelerin olduğunu söyledik. İş yerimizdeki veresiye defterindeki tüm borçları kapatıp gitti. Burada ne kadar bakkal ve eczane varsa gezip hepsinin veresiye defterlerini kapatmış, inşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" dedi.

Borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduklarını ifade aileler, "Bir hayırsever gelip bizim eczane ve bakkal borçlarımızı kapatmış, Allah ondan razı olsun. Böyle hayırseverler çoğalsın inşallah" şeklinde konuştular

Herkesin bu gizemli hayırseveri konuştuğunu belirten Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, "Mahallemizde bir hayırsever ortaya çıkıp bakkal ve eczanelerdeki tüm veresiye defterlerini kapatmış, biz mahalleli olarak çok memnun olduk. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını arttırsın inşallah" diye konuştu.

Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti
Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti
Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti
Tüm Bursa onu merak ediyor...Bir anda ortaya çıktı, mahalledeki tüm borçları ödeyip gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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