Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun!

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com, bu zor günlerde annenizle sevginizi paylaşmanız ve birlikte vakit geçirmeniz için 7. sanatın en özel filmlerini sizin için derledi.

Çılgın Aile ile esrarengiz olayların peşinden koşabilir, kadınların annelik sonrası kendini bile unutup çocuğuna odaklanmasını anlatan bir komedi filmi olan Motherhood ile annenizi ve sizi ortak anılara sürükleyecek tatlı zamanlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bir müzikal olan Mamma Mia ile bir annelik hikâyesini harika müzikler eşliğinde izlerken, Freaky Friday (Çılgın Cuma) ile bir annenin gözünden ergenlik dönemindeki çocuğunun sorunlarına şahit olabilir, sorunlarla baş etmenin farklı yollarını öğrenebilirsiz.

İşte sosyal mesafenizi koruyarak da olsa annenizle keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak filmler...

Parenthood (Çılgın Aile)

Annenizle birlikte bu Anneler Günü'nü eğlenceli geçirmeye ne dersiniz? Buckman ailesinin hayatı sizi bir hayli eğlendirecek gibi… Tüm ebeveynler gibi kendi dünya görüşleri doğrultusunda çocuklarını büyüten Buckman ailesinin bu tavrı, akrabalarının bazılarından veto yiyor. Ancak kendi idealleri peşinden giden bir aile olan Buckman ailesini esrarengiz olaylar da bırakmıyor değil. Keyifli dakikalar vadeden bir komedi olarak beyaz perdede kendine yer bulan film, annenizle birlikte seyretmek için oldukça ideal.

Motherhood

Tüm ebeveynler için çocuk büyütmek oldukça neşeli bir süreç. Ancak bazı durumlar var ki özellikle anneler için bunlarla başa çıkmak sabır gerektiriyor.Kadınların annelik sonrası kendini unutup çocuğuna odaklandığını anlatan bir komedi filmi olan Motherhood, annenizin sizi büyütürken yaşadıklarını gözünün önüne getirecek gibi.

Gazap Üzümleri

Amerika'da, buhran döneminde yaşanmış bir olaya odaklanan Gazap Üzümleri, ekonomik zorluk nedeniyle göç etmek zorunda kalan Joad ailesinin hikayesini konu alıyor. O dönemde California, ekonomik buhrandan kaçan binlerce insanın umut kapılarını araladığı yer olarak nitelendirildiği için Joad ailesi de California'ya göç eder.Bu umut dolu hikayeyi konu alan film, defalarca beyaz perdede kendine yer buldu. Gazap Üzümleri, annenizle birlikte seyredeceğiniz en özel filmlerden biri olacak.

Mamma Mia!

Bir müzikal olan Mamma Mia, bize Ege'yi anımsatan sıcacık bir anne kız öyküsünü evlerine taşıyor. Neredeyse tüm gençler gibi özgürlüğüne düşkün bir kız ile onu tek başına büyüten bir annenin hikayesini müzikler eşliğinde beyaz perdeye yansıtan film, gözyaşı ve kahkahayı bir arada vadediyor. Mamma Mia,anne ve kızlar için oldukça ideal.

Ben Sana Söylemiştim (Because I Said So)

Takıntılarıyla nam salan bir annenin kızıyla olan diyaloglarını anlatan filmde, kızımız annesinin tüm esaretine rağmen bir gün aşık olur. Bütün uyarılarına rağmen kızının bu ilişkiye girmesini engelleyemeyen anne ile kızı arasındaki hikaye, keyifle izleyeceğiniz bir komedi tadında…

Raising Helen

Hepimiz gibi hızlı şehir hayatının akışına alışık olan bir kadın, tam terfi edilmek üzereyken ablasının ve eniştesinin trafik kazasında öldüğünü öğrenir. Çocuklar hakkında hiç tecrübesi olmayan bu kadın, kız kardeşinin çocuklarına bakmaya başlar. Hem çocuklarla ilgilenmek hem de iş yaşamında başarılı olmak o kadar kolay değildir.Çalışan kadınların çocuk bakarken kariyerleri boyunca yaşadığı zorlukları gösteren bir film olan Raising Helen, tüm annelere armağan olsun…

Freaky Friday (Çılgın Cuma)

15 yaşındaki bir kız ile annesi arasında sorunları konu alan Freaky Friday (Çılgın Cuma), ergenlik dönemindeki çocukların sorunlarına derinlemesine odaklanıyor ve bunu bir annenin gözünden anlatıyor.

Kaynak: Bültenler