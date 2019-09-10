"Tüm anlaşmalar biter"

10.09.2019 23:35

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edebilecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin, böyle bir şey olması halinde Tel Aviv'le yapılmış olan tüm anlaşmaların biteceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, seçimi kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmasının ardın Filistin tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Böyle bir şeyin yapılması halinde İsrail ile olan tüm anlaşmaların durdurulacağını belirten Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Netanyahu'nun verdiği karar uluslar arası yasalar ve Birleşmiş Milletler kararları ile çelişirken biz de, olabilecek her türlü yolla, haklarımızı savunma ve hedeflerimize ulaşma hakkına sahibiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında 17 Eylül'de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceği vaadinde bulunmuştu. Netanyahu, ayrıca Trump'ın İsrail'deki seçimlerden bir gün sonra "yüzyılın anlaşmasını" sunacağını belirterek, "Yüzyılın anlaşması Batı Şeria'daki yerleşimlerini İsrail egemenliğine katmak için büyük bir fırsat" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA