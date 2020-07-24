Tüm alanlar dolduğu için vatandaşlar cuma namazı için diğer camilere yönlendirildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor.
24.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:30
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor. Beyazıt Meydanında yoğunluk yaşandı. Çevredeki camilerden alanın dolduğu şeklinde anonslar yapıldı. Anonsta vatandaşlar cuma namazı için diğer camilere yönlendirildi.
Kaynak: AA