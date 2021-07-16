Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak
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Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, kurban organizasyonunu Afrika'da yapacak
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) vekaletle aldığı kurbanları, Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) vekaletle aldığı kurbanları, Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; "Kurban Paylaşmaktır" sloganı ile yola çıkan TADD, bir hisse bedelini 850 lira olarak belirledi.

Dernek vekaletle aldığı kurbanları 6 yıldır olduğu gibi bu bayramda da Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sudan, Kamerun ve Uganda'da kesimleri planlayan dernek, kesilen kurbanların videolarını ise bağışçılarına iletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Afrika ülkelerinin dünyadaki et tüketiminde son sıralarda olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinde kişi başı et tüketiminin yıllık 90 kilograma yaklaştığını kaydeden Dr. Bilgehan Güntekin, Etiyopya'da 7, Ruanda' da 8, Nijerya'da ise bunun 9 kilogramda kaldığını anlattı.

"Afrika'nın ekonomisinin ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayanmasına karşılık Afrikalı kardeşlerimizin et ihtiyacı hepimizden çok." ifadelerini kullanan Güntekin, Türk milletinin en cömert ve hayırsever milletlerden olduğunu bildirdi.

Hayırseverler, kurban bağışlarını "www.tadd.org.tr" internet sitesi üzerinden, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, dernek merkezinden veya "0 212 533 28 20" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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