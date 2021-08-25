Tüm Acil Çağrılar 112'de Bir Arada

Acil çağrı numaralarının fazlalığı, vatandaşların yardım talebi halinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ülke...

Acil çağrı numaralarının fazlalığı, vatandaşların yardım talebi halinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, Şanlıurfa'da tam olarak hizmet vermeye başladı.

Başta sağlık ve güvenlik gibi konular olmak üzere vatandaşların yardım talep ettiği hallerde aradığı acil çağrı numaraları, Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezinde bir araya getirildi.

Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Orman Yangını ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ulaşmak isteyenler, 112'yi arayarak taleplerini iletebiliyor.

Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi "Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası - Single European Emergency Call Number" sistemiyle, acil durum çağrısı yapan vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmesi, acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahaline ya da acil durumdaki kişiye ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılar, operatörler tarafından karşılandıktan hemen sonra ilgili kurumun personeline yönlendiriliyor.

Kaynak: Habermetre